Прямой эфир

КНДР впервые допустит к своему ядерному вооружению международных наблюдателей

03 мая 2018 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости КНДР. Северная Корея впервые допустит к своему ядерному вооружению международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Пхеньян готов уничтожить свои межконтинентальные ракеты.

КНДР впервые допустит к своему ядерному вооружению международных наблюдателей-1

Такие решения обусловлены предстоящей личной встречей Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Условия и способы полного ядерного разоружения КНДР – сейчас главная тема для обсуждения.

Отметим, тезис о полной денуклеаризации стал одним из наиболее важных в совместной декларации, подписанной по итогам встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина 27 апреля.

Ким Чен Ын на межкорейском саммите: «Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить хорошие результаты»

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Военно-транспортный самолёт потерпел крушение в американском штате Джорджия: на борту было 9 человек
03 мая 2018 08:16

Военно-транспортный самолёт потерпел крушение в американском штате Джорджия: на борту было 9 человек

Названо место похорон певца Вадима Мулермана
03 мая 2018 07:13

Названо место похорон певца Вадима Мулермана

Почему суд США обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября?
03 мая 2018 06:54

Почему суд США обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября?