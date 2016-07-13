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Кэмерон – не последняя политическая жертва Brexit?

13 июля 2016 12:34
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Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон покинул свою резиденцию на Даунинг-стрит и отправился в Букингемский дворец на встречу с королевой, которая формально примет его отставку. Уже вечером 13 июля главой кабинета станет Тереза Мэй, новый глава партии консерваторов.

В отличие от Кэмерона, новый премьер-министр является убежденным евроскептиком, и при ней дело Brexit будет успешно завершено.

В ближайшие дни состоится ещё одно заседание парламента, которое будет дебатировать вопрос о назначении нового референдума о членстве страны в ЕС. Однако перемены в этом вопросе маловероятны.

И Кэмерон – только первая жертва Brexit, которых в политическом классе Великобритани будет ещё немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

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