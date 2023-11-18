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Каждый 12-й итальянец оказался за чертой бедности

18 ноября 2023 16:38
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Новости Италии. Каждый 12-й итальянец оказался за чертой бедности. Об этом сообщили в Национальном институте статистики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там отмечают, что показатель растет как в целом, так и в отдельных возрастных группах.

Каждый 12-й итальянец оказался за чертой бедности-1

Например, среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет уровень бедности превышает 11 %, констатируют специалисты и предупреждают, что числа будут только расти. Все больше людей не могут позволить себе предметы первой необходимости. Среди основных причин печальной экономической ситуации – инфляция, низкие темпы восстановления производства и сокращение социальной помощи.

# Экономический кризис # Новости Италии # Фотофакт

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