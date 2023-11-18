Новости Италии. Каждый 12-й итальянец оказался за чертой бедности. Об этом сообщили в Национальном институте статистики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там отмечают, что показатель растет как в целом, так и в отдельных возрастных группах.