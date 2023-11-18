Новости Италии. Каждый 12-й итальянец оказался за чертой бедности. Об этом сообщили в Национальном институте статистики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там отмечают, что показатель растет как в целом, так и в отдельных возрастных группах.
Например, среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет уровень бедности превышает 11 %, констатируют специалисты и предупреждают, что числа будут только расти. Все больше людей не могут позволить себе предметы первой необходимости. Среди основных причин печальной экономической ситуации – инфляция, низкие темпы восстановления производства и сокращение социальной помощи.