Кашель с кровью и высокая температура. В РФ обнаружен неизвестный вирус

В России был обнаружен новый неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Об этом пишет РИА Новости.

Заболевшие сталкиваются с тяжелыми симптомами: температура до 39 градусов, сильный кашель, который сохраняется даже через несколько дней лечения. Тесты на COVID-19 и другие вирусные заболевания показывают отрицательные результаты.

Врачам пока не удается определить причину заболевания. По информации Telegram-канала SHOT, в марте Федеральный штаб по профилактике COVID-19 перестал публиковать отчеты о заболеваемости.