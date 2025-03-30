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Кашель с кровью и высокая температура. В РФ обнаружен неизвестный вирус

30 марта 2025 12:52
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В России был обнаружен новый неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Об этом пишет РИА Новости.

Кашель с кровью и высокая температура. В РФ обнаружен неизвестный вирус-1

Фото: pixbay

Заболевшие сталкиваются с тяжелыми симптомами: температура до 39 градусов, сильный кашель, который сохраняется даже через несколько дней лечения. Тесты на COVID-19 и другие вирусные заболевания показывают отрицательные результаты. 

Врачам пока не удается определить причину заболевания. По информации Telegram-канала SHOT, в марте Федеральный штаб по профилактике COVID-19 перестал публиковать отчеты о заболеваемости.

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