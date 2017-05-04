Какими «любезностями» обменялись Макрон и Ле Пен на теледебатах?

Новости Франции. В Франции прошли решающие теледебаты кандидатов в президенты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. За несколько часов политики обсудили немало тем: глобализацию, исламский терроризм, отношения с Евросоюзом и бюджетную экономию. И, естественно, не сошлись ни в одном вопросе.

Выступление Ле Пен запомнилось колкими репликами. Например, она заявила Макрону, что тот представитель дикого капитализма, способный продать страну по кускам. На что Макрон упрекнул Ле Пен в том, что они вот уже 70 лет разжигают в стране ненависть. Кроме того, раскритиковал идею лидера националистов о возвращении к франку.

Напомним, окончательный выбор французы сделают в воскресенье, когда состоится второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.