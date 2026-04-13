Главком ВС Уганды потребовал от Турции миллиард долларов и жену

Сын президента Уганды и главнокомандующего угандийской армией Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции миллиард долларов и «самую красивую жену» в качестве «дивидендов», но позже удалил сообщение. Об этом пишет РИА Новости.

Он обвинил Анкару в получении выгоды от проектов в Сомали и пригрозил запретить Turkish Airlines и разорвать дипломатические отношения, если его требования не будут выполнены.

Кайнеругаба известен своими откровенными высказываниями, в том числе о возможности захвата столицы Кении и другими провокационными заявлениями, которые привлекли внимание международной общественности.

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