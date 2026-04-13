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ЦБ РФ подал иск в суд ЕС по оспариванию блокировки активов России

13 апреля 2026 16:46
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ЦБ РФ подал иск в суд ЕС по оспариванию блокировки активов России-0

Центральный банк Российской Федерации подал иск в суд ЕС, оспаривая блокировку российских активов. Об этом пишет ТАСС.

Регулятор считает, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил правила и процедуру и принял решение, не обладая необходимыми компетенциями.

В заявлении говорится, что меры были утверждены на неправильной правовой основе: вместо статьи 122 Договора ЕС, которая допускает принятие решения большинством голосов, должна была быть применена статья 215, которая требует единогласия, поскольку речь идет о санкциях против третьей страны.

Центральный банк Российской Федерации требует отменить блокировку активов и взыскать судебные издержки с Совета ЕС.

Фото: pixabay

# Международная политика

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