Как минимум 35 подростков пострадали при взрыве в одной из школ Чили

Как минимум 35 подростков пострадали при взрыве, прогремевшем в одной из школ Чили. 11 из них доставлены в больницы в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, причиной ЧП стала ученическая шалость. Группа школьников решила собрать самодельное взрывное устройство. В какой-то момент оно неожиданно сдетонировало, после чего в школе начался пожар и паника. На место ЧП прибыли бригады спасателей, медиков и полиция. Они эвакуировали всех детей и педагогов. После того как был потушен огонь, здание обследовали саперы, но больше взрывных устройств не нашли. Власти обещали наказать всех виновных в происшествии.