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Как минимум 35 подростков пострадали при взрыве в одной из школ Чили

25 октября 2024 07:15
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Как минимум 35 подростков пострадали при взрыве, прогремевшем в одной из школ Чили. 11 из них доставлены в больницы в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 35 подростков пострадали при взрыве в одной из школ Чили-2

Как выяснилось, причиной ЧП стала ученическая шалость. Группа школьников решила собрать самодельное взрывное устройство. В какой-то момент оно неожиданно сдетонировало, после чего в школе начался пожар и паника. На место ЧП прибыли бригады спасателей, медиков и полиция. Они эвакуировали всех детей и педагогов. После того как был потушен огонь, здание обследовали саперы, но больше взрывных устройств не нашли. Власти обещали наказать всех виновных в происшествии.

# ЧП

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