Как минимум 30 человек погибли в результате землетрясения в Японии

В результате мощного землетрясения в центральной Японии в первый день нового года погибли по меньшей мере 30 человек. Из-за сильных толчков с магнитудой 7,6 повреждены дороги, разрушены более 200 зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остановлено движение поездов. Пожарные и волонтеры разбирают завалы и осматривают дома. В наиболее пострадавший от стихии полуостров Ното направлены более тысячи военнослужащих. Но проведению спасательной операции мешают сильно поврежденные и заваленные дороги. По данным главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым мощным в регионе за последние 140 лет.