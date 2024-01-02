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Как минимум 30 человек погибли в результате землетрясения в Японии

02 января 2024 07:57
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В результате мощного землетрясения в центральной Японии в первый день нового года погибли по меньшей мере 30 человек. Из-за сильных толчков с магнитудой 7,6 повреждены дороги, разрушены более 200 зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 30 человек погибли в результате землетрясения в Японии-1

Остановлено движение поездов. Пожарные и волонтеры разбирают завалы и осматривают дома. В наиболее пострадавший от стихии полуостров Ното направлены более тысячи военнослужащих. Но проведению спасательной операции мешают сильно поврежденные и заваленные дороги. По данным главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым мощным в регионе за последние 140 лет.

# Природные катаклизмы # Новости Японии

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