Известна дата второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

Новости мира. Определена дата второй встречи лидеров США и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Дональд Трамп сообщил, что предстоящий саммит пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.
Новости мира. Определена дата второй встречи лидеров США и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Дональд Трамп сообщил, что предстоящий саммит пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.
Решение о дате встречи было принято в ходе американо-северокорейских переговоров. Стороны обсудили детали проведения предстоящего саммита лидеров КНДР и США, а также обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи.
Напомним, первый в истории саммит США – КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года.
«У нас будут потрясающие отношения». Дональд Трамп и Ким Чен Ын высоко оценили переговоры в рамках саммита