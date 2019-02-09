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Известна дата второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

09 февраля 2019 13:00
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Новости мира. Определена дата второй встречи лидеров США и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Дональд Трамп сообщил, что предстоящий саммит пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

Известна дата второй встречи Трампа и Ким Чен Ына-1

Решение о дате встречи было принято в ходе американо-северокорейских переговоров. Стороны обсудили детали проведения предстоящего саммита лидеров КНДР и США, а также обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи.

Известна дата второй встречи Трампа и Ким Чен Ына-4

Известна дата второй встречи Трампа и Ким Чен Ына-6

Напомним, первый в истории саммит США – КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года.

«У нас будут потрясающие отношения». Дональд Трамп и Ким Чен Ын высоко оценили переговоры в рамках саммита

# Международная политика # Фотофакт

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