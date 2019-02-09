Известна дата второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

Новости мира. Определена дата второй встречи лидеров США и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Дональд Трамп сообщил, что предстоящий саммит пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

Решение о дате встречи было принято в ходе американо-северокорейских переговоров. Стороны обсудили детали проведения предстоящего саммита лидеров КНДР и США, а также обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи.