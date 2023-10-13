Израиль предписал переселить 1,1 млн палестинцев на юг Газы за 24 часа

Израиль предписал жителям и сотрудникам ООН, оказавшимся на севере сектора Газа, в однодневный срок покинуть юг, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РИА Новости.

Это коснется примерно 1,1 млн. человек. По словам представителей ООН, такое переселение будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал ответ ООН позорным, обвиняя организацию в том, что последняя игнорирует вооружение ХАМАС. Агентство ООН по делам беженцев из Палестины впоследствии переместило свой операционный центр и международных сотрудников на юг Газы.