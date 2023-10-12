Washington Post: США хотят передать Украине замороженные российские активы

Официальные лица США активизируют усилия по перенаправлению замороженных активов России в США и Европе на нужды Украины. Об этом пишет газета Washington Post, пишет РИА Новости.

Это направление становится все более актуальным, принимая во внимание трудности, с какими сталкиваются американские и европейские государства при финансировании Украины. Однако для изъятия активов России существуют серьезные правовые и финансовые препятствия.

Кремль считает такие меры нарушением международного права. Хотя Еврокомиссия и заявляет о том, что замороженные активы России могут быть использованы для восстановления Украины, у ЕС пока отсутствует правовая база для таких действий.