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Министр обороны Израиля: тысячи боевиков ХАМАС проникли в нашу страну из сектора Газа

12 октября 2023 10:28
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В минувшую субботу ХАМАС начал атаку на Израиль, в ходе которой на территорию страны проникли несколько тысяч его боевиков, выпустив при этом множество ракет. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант на брифинге с коллегами из стран НАТО, пишет РИА Новости.

«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», – сказал глава Минобороны.

Он также добавил, что намерен уничтожить ХАМАС, хотя война может и затянуться. В ходе атаки погибло более 1300 израильтян и 1203 человека в секторе Газа. Среди погибших есть и российские граждане. Судьба нескольких десятков заложников из различных стран, включая Австрию, Китай, Мексику и Францию, также неизвестна.
 

# Международная политика # Йоав Галант

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