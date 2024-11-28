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Израиль и «Хезболла» обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня

28 ноября 2024 19:50
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Снова накаляется обстановка на Ближнем Востоке. Перемирие было недолгим. Израиль и «Хезболла» обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль и «Хезболла» обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня-2

Ливанские СМИ сообщают, что военные еврейского государства нарушили границы воздушного пространства и нанесли удары по территории страны различными видами оружия. По их данным, ЦАХАЛ нападает в частности на тех, кто возвращается в приграничные деревни. Израиль в свою очередь считает, что виновник эскалации – Ливан, и заявляет о подозрительной активности «Хезболлы» на объекте, который используется для хранения ракет. Напомним, что только вчера две стороны ближневосточного конфликта подписали соглашение о перемирии. Согласно его условиям, израильские войска должны покинуть чужую территорию в течение 60 дней, а боевики «Хезболлы» отойти от приграничных районов.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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