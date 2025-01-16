Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

В своем заявлении, размещенном на Telegram-канале движения, оно сообщило, что это является достижением всего палестинского народа и переломным моментом в конфликте. ХАМАС выразило благодарность всем, кто поддержал палестинцев, в особенности посредникам из Катара и Египта, за их усилия по достижению соглашения.