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Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа

16 января 2025 07:18
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Движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа-1

Фото: pixabay

В своем заявлении, размещенном на Telegram-канале движения, оно сообщило, что это является достижением всего палестинского народа и переломным моментом в конфликте. ХАМАС выразило благодарность всем, кто поддержал палестинцев, в особенности посредникам из Катара и Египта, за их усилия по достижению соглашения.

# Международная политика

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