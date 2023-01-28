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Из-за сильного града в Аргентине несколько человек получили травмы головы и ушибы

28 января 2023 08:51
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Новости Аргентины. Град размером с теннисный мяч обрушился на центральную часть Аргентины. Жителей Сент-Луиса непогода застала врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там все собрались на национальный фестиваль, но из-за удара стихии его пришлось отменить.

Из-за сильного града в Аргентине несколько человек получили травмы головы и ушибы-1

Вместо развлечений провинция пережила оранжевый уровень опасности. В результате повреждены крыши домов и витрины магазинов, а также автомобили – их владельцы, несмотря на опасность, пытались спасти до последнего. Ранения получили и несколько человек. В основном обращались с травмами головы и ушибами.

Из-за сильного града в Аргентине несколько человек получили травмы головы и ушибы-4

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# Природные явления # Новости Аргентины # Фотофакт

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