Из-за сильного града в Аргентине несколько человек получили травмы головы и ушибы

Новости Аргентины. Град размером с теннисный мяч обрушился на центральную часть Аргентины. Жителей Сент-Луиса непогода застала врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там все собрались на национальный фестиваль, но из-за удара стихии его пришлось отменить.

Вместо развлечений провинция пережила оранжевый уровень опасности. В результате повреждены крыши домов и витрины магазинов, а также автомобили – их владельцы, несмотря на опасность, пытались спасти до последнего. Ранения получили и несколько человек. В основном обращались с травмами головы и ушибами.