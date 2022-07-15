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Из-за инфляции американцы вынуждены покупать более дешёвые продукты

15 июля 2022 13:23
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Новости США. Инфляция в США заставляет американцев менять покупательские привычки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за инфляции американцы вынуждены покупать более дешёвые продукты-1

Из-за стремительного роста цен на продукты питания многие вынуждены выбирать более дешевые товары и буквально охотиться за акциями, так как в среднем все подорожало в два раза. Такая тенденция наблюдается не только в сфере продовольствия. Цены на электроэнергию, природный газ и бензин также выросли. На этом фоне местные власти назвали борьбу с инфляцией главным приоритетом. Однако пока что ситуация только усугубляется.  

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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