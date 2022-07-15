Из-за инфляции американцы вынуждены покупать более дешёвые продукты

Из-за стремительного роста цен на продукты питания многие вынуждены выбирать более дешевые товары и буквально охотиться за акциями, так как в среднем все подорожало в два раза. Такая тенденция наблюдается не только в сфере продовольствия. Цены на электроэнергию, природный газ и бензин также выросли. На этом фоне местные власти назвали борьбу с инфляцией главным приоритетом. Однако пока что ситуация только усугубляется.