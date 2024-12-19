Она возглавляет политическое объединение, от лица которого накануне выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ. Женщина резко критикует военную поддержку Киева и призывает коллег – цитата – «опереться на экономическое сотрудничество ради взаимной выгоды». Подобные заявления сегодня не редкость, особенно в Германии. Некоторые политики страны – зарабатывают баллы на теме Украины. Даже Шольц, который не пользовался в последнее время поддержкой жителей, смог повысить свой рейтинг в преддверии выборов. Показатель вырос на фоне отказа Шольца от поставок ракет TAURUS ВСУ. Напомним, в целом, в 2024 году немецкие власти решили направить на военные поставки Украине более 7 миллиардов евро. Это почти вдвое больше запланированной изначально суммы.