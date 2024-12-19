«Реал» разгромил «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный Кубок

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Футбольный клуб «Реал Мадрид» обыграл мексиканскую «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка, проходящего в Катаре. Об этом пишет РИА Новости.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу мадридцев за авторством Килиана Мбаппе, Родриго и Винисиуса Жуниора.

Этот кубок проводился первый раз с 2004 года, и «Реал» стал его обладателем в четвертый раз, обойдя по числу титулов «Бока Хуниорс», «Милан», «Пеньяроль» и «Насьональ». Кроме того, «Реал Мадрид» пять, раз выигрывал клубный чемпионат мира.