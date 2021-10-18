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Из-за чего появляются новые штаммы коронавируса? Комментарий ООН

18 октября 2021 09:33
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Генеральный секретарь ООН выступил с заявлением, что неравенство в распределении вакцин ведет к появлению новых штаммов коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за чего появляются новые штаммы коронавируса? Комментарий ООН-1

По его словам, без скоординированного и равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев инфицирования ни в одной стране. Так как именно низкий показатель вакцинированного населения позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы. Не говоря уже об продолжающемся экономическом кризисе на фоне этого.  

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# Коронавирус # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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