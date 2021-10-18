Из-за чего появляются новые штаммы коронавируса? Комментарий ООН

По его словам, без скоординированного и равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев инфицирования ни в одной стране. Так как именно низкий показатель вакцинированного населения позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы. Не говоря уже об продолжающемся экономическом кризисе на фоне этого.

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