Из-за чего появляются новые штаммы коронавируса? Комментарий ООН

Генеральный секретарь ООН выступил с заявлением, что неравенство в распределении вакцин ведет к появлению новых штаммов коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральный секретарь ООН выступил с заявлением, что неравенство в распределении вакцин ведет к появлению новых штаммов коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, без скоординированного и равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев инфицирования ни в одной стране. Так как именно низкий показатель вакцинированного населения позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы. Не говоря уже об продолжающемся экономическом кризисе на фоне этого.
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