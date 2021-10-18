Энергия по фиксированной цене. В Великобритании планируют профинансировать строительство экологичной АЭС

Новости Великобритании. Правительство Великобритании может объявить о финансировании новой АЭС для снижения углеродных выбросов. Это подразумевает не только прямые инвестиции, но и введение гарантированной фиксированной стоимости за каждую единицу энергии, производимую на объекте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая АЭС позволит обеспечивать примерно шесть миллионов домов низкоуглеродной энергией на протяжении 60 лет. Предполагается, что план проекта появится в преддверии выборов 2024 года. В нем будет подробно описано, как именно власти страны планируют выполнить обещание уменьшить выбросы углерода в Великобритании до чистого нуля к 2050 году.