Из-за беженцев Польшу может ожидать социальная катастрофа

Новости Польши. Польшу ждет социальная катастрофа из-за беженцев. Об этом заявил Ярослав Качиньский. Политик опасается, что в стране изменится не только культура, но и радикально снизиться уровень безопасности.

В качестве примера он привел ситуацию в Финляндии. Изначально туда прибыло порядка сотни мигрантов, а сейчас там проживает уже 18 тысяч переселенцев. Чиновник также заявил, что Польша готова отстаивать свою позицию в европейском суде. Ранее Еврокомиссия пригрозила правительству страны санкциями в случае отказа от приема беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.