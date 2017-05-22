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Из-за беженцев Польшу может ожидать социальная катастрофа

22 мая 2017 09:54
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Новости Польши. Польшу ждет социальная катастрофа из-за беженцев. Об этом заявил Ярослав Качиньский. Политик опасается, что в стране изменится не только культура, но и радикально снизиться уровень безопасности.

В качестве примера он привел ситуацию в Финляндии. Изначально туда прибыло порядка сотни мигрантов, а сейчас там проживает уже 18 тысяч переселенцев. Чиновник также заявил, что Польша готова отстаивать свою позицию в европейском суде. Ранее Еврокомиссия пригрозила правительству страны санкциями в случае отказа от приема беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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