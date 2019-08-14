Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем

Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым в мире космическим диджеем. В эти дни на испанской Ибице проходит фестиваль электронной музыки, на котором и выступил астронавт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо на борту МКС мужчина исполнил 20-минутный диджей-сет. Наблюдать за этим зрелищем смогли не только гости фестиваля, но и онлайн-зрители. Все были в полном восторге.

К слову, на орбите Лука Пармитано не только миксует, но и играет на музыкальных инструментах. В космическую командировку он взял две гитары, саксофон и синтезатор.