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Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем

14 августа 2019 08:47
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Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым в мире космическим диджеем. В эти дни на испанской Ибице проходит фестиваль электронной музыки, на котором и выступил астронавт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем-1

Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем-3

Прямо на борту МКС мужчина исполнил 20-минутный диджей-сет. Наблюдать за этим зрелищем смогли не только гости фестиваля, но и онлайн-зрители. Все были в полном восторге.

К слову, на орбите Лука Пармитано не только миксует, но и играет на музыкальных инструментах. В космическую командировку он взял две гитары, саксофон и синтезатор.

Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем-6

Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем-8

# Космос # Лука Пармитано # Фотофакт

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