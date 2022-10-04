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Инфляция в Турции побила 20-летний рекорд – рухнул курс лиры

04 октября 2022 10:02
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Новости Турции. Инфляция в Турции достигла 83 %, побив 20-летний рекорд. Об этом сообщил Национальный институт статистики. Однако независимые турецкие эксперты считают что за год ее уровень взлетел до 186 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Инфляция в Турции побила 20-летний рекорд – рухнул курс лиры-1

Стоимость жилья и коммунальных услуг выросла на 85 %, транспорт подорожал на 117 %, на 133 % – энергоносители. А цены на продукты питания выросли на 93 %. При этом в стране рухнул курс национальной валюты. С начала года турецкая лира потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару.

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

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