Инфляция в Турции побила 20-летний рекорд – рухнул курс лиры

Новости Турции. Инфляция в Турции достигла 83 %, побив 20-летний рекорд. Об этом сообщил Национальный институт статистики. Однако независимые турецкие эксперты считают что за год ее уровень взлетел до 186 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость жилья и коммунальных услуг выросла на 85 %, транспорт подорожал на 117 %, на 133 % – энергоносители. А цены на продукты питания выросли на 93 %. При этом в стране рухнул курс национальной валюты. С начала года турецкая лира потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару.