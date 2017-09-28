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Император Японии Акихито досрочно распустил парламент

28 сентября 2017 08:42
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Новости ЯпонииЗа всю историю страны такое случается всего лишь в четвертый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Император Японии Акихито досрочно распустил парламент-1

Указ монарха зачитали на заседании палаты представителей. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что такие меры необходимы, чтобы заручиться поддержкой населения и провести желаемую экономическую политику. Кроме того, нерешенным остается вопрос с КНДР и проводимыми ею испытаниями, в том числе ядерного оружия.

# Фотофакт # Япония

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