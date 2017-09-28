Император Японии Акихито досрочно распустил парламент

Новости ЯпонииЗа всю историю страны такое случается всего лишь в четвертый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ монарха зачитали на заседании палаты представителей. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что такие меры необходимы, чтобы заручиться поддержкой населения и провести желаемую экономическую политику. Кроме того, нерешенным остается вопрос с КНДР и проводимыми ею испытаниями, в том числе ядерного оружия.