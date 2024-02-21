Илон Маск рассказал про первый успех вживления нейрочипа в мозг человека

Первый человек с вживленным в мозг имплантом в рамках проекта Neuralink может осуществлять управление компьютерной мышью при помощи силы мысли, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

Об этом в ходе мероприятия Spaces на платформе X сообщил американский бизнесмен Илон Маск. Предприниматель отметил, что наблюдается хороший прогресс, «пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая». По словам Маска, в данный момент также проводится тестирование возможности производить нажатие на кнопку мыши.