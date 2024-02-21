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Илон Маск рассказал про первый успех вживления нейрочипа в мозг человека

21 февраля 2024 08:28
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Первый человек с вживленным в мозг имплантом в рамках проекта Neuralink может осуществлять управление компьютерной мышью при помощи силы мысли, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

Об этом в ходе мероприятия Spaces на платформе X сообщил американский бизнесмен Илон Маск. Предприниматель отметил, что наблюдается хороший прогресс, «пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая». По словам Маска, в данный момент также проводится тестирование возможности производить нажатие на кнопку мыши.

# Международная политика # Илон Маск

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