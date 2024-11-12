Хорватские врачи вышли на масштабную забастовку

В Хорватии врачи проводят масштабную забастовку. На работу не вышли более 4 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики оказывают пациентам только экстренную помощь и обещают, что акция продолжится, пока правительство не повысит зарплаты врачей. Не устраивает протестующих также большая нагрузка. Дело в том, что многие специалисты покинули страну, это и привело к нехватке персонала в больницах.