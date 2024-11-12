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Хорватские врачи вышли на масштабную забастовку

12 ноября 2024 07:21
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В Хорватии врачи проводят масштабную забастовку. На работу не вышли более 4 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорватские врачи вышли на масштабную забастовку-2

Медики оказывают пациентам только экстренную помощь и обещают, что акция продолжится, пока правительство не повысит зарплаты врачей. Не устраивает протестующих также большая нагрузка. Дело в том, что многие специалисты покинули страну, это и привело к нехватке персонала в больницах.

# Забастовка

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