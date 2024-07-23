Харрис набрала достаточное количество голосов для участия в выборах президента США

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов, чтобы вступить в борьбу за президентское кресло. Она заручилась поддержкой более 2 500 делегатов предстоящего съезда Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока еще действующий президент США Джо Байден, который снялся с выборов, назвал Харрис своей преемницей и призвал голосовать за нее. Однако это не означает, что вице-президент стала официальным кандидатом от демократов. Это решение будет принято на съезде партии в августе. Его делегаты свободно могут выбрать любого другого претендента, достойного на их взгляд стать хозяином Белого дома.

Однако сама Харрис настроена более чем оптимистично. Она уже поблагодарила всех демократов, которые поддержали ее, и даже пообещала победить на предстоящих выборах. Шансы для этого есть. Всего лишь за 24 часа с момента объявления о выдвижении кандидатуры Харрис на пост президента предвыборный штаб получил рекордную сумму пожертвований в 81 миллион долларов.