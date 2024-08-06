Российская армия ведет бои по взятию под контроль Торецка

Российская войска уже ведут бои в Торецке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.

По его словам, противник отходит к центру города. Если Торецк будет под контролем войск РФ, то это позволит облегчить снабжение ВС России и позволит угрожать заходом в тыл к ВСУ в Клещеевке.

Укрепленные позиции украинских войск находятся в районе шахты «Северная». В этом направлении продвигаются российские военные, иногда по несколько километров в день. В ближайшее время Кимаковский прогнозирует серьезные бои в городе и освобождение Торецка.