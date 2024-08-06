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Российская армия ведет бои по взятию под контроль Торецка

06 августа 2024 13:42
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Российская войска уже ведут бои в Торецке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.

По его словам, противник отходит к центру города. Если Торецк будет под контролем войск РФ, то это позволит облегчить снабжение ВС России и позволит угрожать заходом в тыл к ВСУ в Клещеевке.

Укрепленные позиции украинских войск находятся в районе шахты «Северная». В этом направлении продвигаются российские военные, иногда по несколько километров в день. В ближайшее время Кимаковский прогнозирует серьезные бои в городе и освобождение Торецка.

# Международная политика

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