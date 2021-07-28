Грабителя на электросамокате разыскивают в Париже. Он ворвался в ювелирный

Новости Франции. В Париже разыскивают вооруженного грабителя на электросамокате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже разыскивают вооруженного грабителя на электросамокате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный ворвался в ювелирный магазин недалеко от Елисейских полей и, угрожая сотрудникам пистолетом, похитил несколько украшений.
Согласно предварительной оценке, речь идет о драгоценных изделиях на сумму 2 миллиона евро.
Какие-либо данные о подозреваемом не разглашаются. Расследованием занимается полицейская бригада по борьбе с бандитизмом.