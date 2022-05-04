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Главное требование – отставка премьера. В Ереване с 25 апреля продолжаются протесты оппозиции

04 мая 2022 11:44
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Новости Армении. В Ереване не прекращаются протесты оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное требование – отставка премьера. В Ереване с 25 апреля продолжаются протесты оппозиции-1

4 мая строительной техникой митингующие перекрыли мост, соединяющий несколько районов армянской столицы. На место прибыл отряд полицейского спецназа. Начались задержания. В полицию доставлены около 10 человек. Правоохранителям собственными силами удалось разблокировать все дороги, но ситуация в Ереване остается напряженной. Акции протеста начались в стране 25 апреля. Главное требование – отставка премьера. В оппозиционном блоке считают, что его политика разрушительна для Армении и грозит не только новыми уступками в споре о Нагорном Карабахе, но и потерей государственности.

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