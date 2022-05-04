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Автобус, бензовоз и микроавтобус столкнулись на трассе в Украине. Из 38 пассажиров автобуса уцелели лишь 12 человек

04 мая 2022 09:58
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Новости Украины. 27 человек стали жертвами крупного ДТП в Украине. На трассе в Ровенской области столкнулись автобус, бензовоз и микроавтобус, после чего все три машины вспыхнули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус, бензовоз и микроавтобус столкнулись на трассе в Украине. Из 38 пассажиров автобуса уцелели лишь 12 человек-1

Как сообщили в МВД страны, из 38 пассажиров автобуса уцелели лишь 12 человек. Остался жив и водитель бензовоза, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. По предварительной версии следствия, его виновником мог стать водитель микроавтобуса, который также погиб.

# Авария # Фотофакт

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