Автобус, бензовоз и микроавтобус столкнулись на трассе в Украине. Из 38 пассажиров автобуса уцелели лишь 12 человек

Новости Украины. 27 человек стали жертвами крупного ДТП в Украине. На трассе в Ровенской области столкнулись автобус, бензовоз и микроавтобус, после чего все три машины вспыхнули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в МВД страны, из 38 пассажиров автобуса уцелели лишь 12 человек. Остался жив и водитель бензовоза, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. По предварительной версии следствия, его виновником мог стать водитель микроавтобуса, который также погиб.