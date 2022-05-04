85% жителей Германии уверены, что цены продолжат расти. Дорожают продукты питания

Новости Германии. Германия испытывает инфляционный шок. Цены на продукты стремительно растут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем на свежие овощи стоимость подскочила более чем на 14 %, а растительное масло подорожало на 17 %. И, по мнению экономистов, это не предел.
Ситуация может сильно ударить по гражданам с низкими доходами. Одновременно в Германии значительно ухудшился потребительский климат. Основные опасения покупателей отражены в опубликованном исследовании рыночных аналитиков – 85 % жителей страны ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут продолжать расти. Всего несколько месяцев назад этот показатель составлял 77 %.
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