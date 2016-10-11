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Главная тыква Хэллоуина и скульптуры на дне залива: как в США готовятся к празднику

11 октября 2016 07:29
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Новости США. До Хэллоуина еще довольно далеко – он будет отмечаться в нынешнем году в ночь на 1 ноября – но подготовка к нему идет вовсю. Во Флориде прошел конкурс на лучшую инсталляцию, посвященную праздничной чертовщине. Победила команда авторов, которая соорудила скульптурную группу из тыкв на дне залива Ки-Ларго: в морском песке уютно примостились Трамп и Клинтон, на лицах которых красуются довольные улыбки. Там же – тыква – неопределившийся избиратель, глаза которого драматически выпучены.

Найдена уже и

главная тыква грядущего американского Хэллоуина: весит она почти 900 килограммов

и обошлась владельцу в 11 тысяч долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Хэллоуин

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