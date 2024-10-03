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Глава МИД Литвы призывает страны НАТО напасть на Россию

03 октября 2024 19:30
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Для литовских властей развитие добрососедских отношений уже давно не стоит в приоритете. Чиновники настроены двигаться только в направлении постоянной военной эскалации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь глава местного МИД открыто требует от НАТО напасть на Россию.

Глава МИД Литвы призывает страны НАТО напасть на Россию-2

На Варшавском форуме по безопасности дипломат предложил использовать в ходе украинского конфликта 5-ю статью Устава Североатлантического альянса. В своих доводах он назвал победу киевского режима необходимой, а также назвал план полного вступления стран НАТО в конфликт единственным правильным сценарием. Для его осуществления теперь Вильнюс ставит всю экономику на военные рельсы, а армию приводит в боевую готовность.

Так, на территории Литвы проходят военные учения «Сильный щит-3», которые продлятся до конца недели. На полигонах также тренируются британские, датские и латвийские солдаты. Различные подразделения сухопутных войск отработают планирование и проведение оборонительных операций на территории нескольких районов.

# НАТО # Международная политика

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