Глава МИД КНР призвал к созданию независимой Палестины для решения конфликта

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что главной причиной периодически обостряющегося палестино-израильского противостояния является пренебрежение правами Палестины на государственность. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что решение этой проблемы зависит от осуществления проекта «два государства для двух народов» и от создания независимой Палестины. Также Ван И призвал как можно скорее созвать конференцию по мировому урегулированию и выработать эффективную «дорожную карту».

Он отметил, что в отсутствие достойного решения палестинского вопроса вряд ли возможен длительный мир и стабильность на Ближнем Востоке. Китай, по его мнению, будет принимать активное участие в поддержании мира в отношениях между Палестиной и Израилем, стоя на стороне Арабских и Исламских стран.