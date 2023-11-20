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Глава МИД КНР призвал к созданию независимой Палестины для решения конфликта

20 ноября 2023 13:05
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Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что главной причиной периодически обостряющегося палестино-израильского противостояния является пренебрежение правами Палестины на государственность. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что решение этой проблемы зависит от осуществления проекта «два государства для двух народов» и от создания независимой Палестины. Также Ван И призвал как можно скорее созвать конференцию по мировому урегулированию и выработать эффективную «дорожную карту».

Он отметил, что в отсутствие достойного решения палестинского вопроса вряд ли возможен длительный мир и стабильность на Ближнем Востоке. Китай, по его мнению, будет принимать активное участие в поддержании мира в отношениях между Палестиной и Израилем, стоя на стороне Арабских и Исламских стран.

# Международная политика # Ван И

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