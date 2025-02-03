Глава МИД Испании рассказал, чем закончится для Украины поражение в конфликте

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Украина исчезнет, проиграв в конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Украина исчезнет, проиграв в конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
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По его словам, если в этом конфликте потерпит поражение российская сторона, то она попросту проиграет, а если же проиграет Украина, то она исчезнет. Он отметил, что конфликт должен быть улажен при участии Украины, и Мадрид будет поддерживать Киев.