Глава Евросовета Мишель заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

ЕС и Североатлантический альянс готовы предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель, приводит информацию РИА Новости.

Он находится с визитом в Вильнюсе, где будет участвовать в заседании в рамках саммита НАТО. Мишель отметил, что встреча Североатлантического блока и ЕС крайне важна в рамках помощи Украине. По его словам, организации прекрасно сотрудничают в этом направлении и готовы приложить все усилия, чтобы предоставить Киеву гарантии безопасности.

Как сообщалось, страны НАТО во вторник, 11 июля, утвердили многолетний пакет поддержки Украины. Речь идет о трех пунктах: приближение ВСУ к натовским стандартам, создание Совета НАТО-Украины, возможность на присоединение страны к Альянсу без предварительного плана действий по достижению членства. Отмечается, что сроки вступления Киева в блок, что было крайне принципиальным моментом для киевского режима, так и не были обозначены.