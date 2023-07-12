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Глава Евросовета Мишель заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

12 июля 2023 06:54
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ЕС и Североатлантический альянс готовы предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель, приводит информацию РИА Новости. 

Он находится с визитом в Вильнюсе, где будет участвовать в заседании в рамках саммита НАТО. Мишель отметил, что встреча Североатлантического блока и ЕС крайне важна в рамках помощи Украине. По его словам, организации прекрасно сотрудничают в этом направлении и готовы приложить все усилия, чтобы предоставить Киеву гарантии безопасности. 

Как сообщалось, страны НАТО во вторник, 11 июля, утвердили многолетний пакет поддержки Украины. Речь идет о трех пунктах: приближение ВСУ к натовским стандартам, создание Совета НАТО-Украины, возможность на присоединение страны к Альянсу без предварительного плана действий по достижению членства. Отмечается, что сроки вступления Киева в блок, что было крайне принципиальным моментом для киевского режима, так и не были обозначены. 

# Международная политика # Шарль Мишель

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