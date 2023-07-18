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Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела ВСУ деревни Шамино

18 июля 2023 12:52
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В результате артобстрела села Шамино Белгородской области пострадали пятеро мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

Пострадавшие при участии бригад скорой помощи были доставлены в городскую больницу. Из их числа один человек получил осколочное ранение грудной клетки средней тяжести, остальные четверо – легкие ранения.

За минувшие сутки по территории Белгородской области украинские военные выпустили 92 снаряда. Это на треть больше, чем накануне. Обстрелу были подвергнуты населенные пункты в пяти районах области: Белгородской, Борисовской, Грайворонской, Краснояружской и Шебекинской.

# Международная политика # Вячеслав Гладков

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