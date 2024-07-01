Германия установила рекорд по банкротствам компаний

В Германии зафиксирован антирекорд по банкротствам компаний. Показатели худшие за почти 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом полугодии в ФРГ зарегистрировано около 11 тысяч разорившихся фирм. Это затронуло более 130 тысяч работников. По сравнению с таким же периодом в прошлом году показатель вырос почти на 30 %. По мнению экспертов, основными причинами финансовых проблем немецких предприятий стали последствия рецессии, экономический кризис и незначительные темпы развития.