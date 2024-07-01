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Германия установила рекорд по банкротствам компаний

01 июля 2024 06:51
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В Германии зафиксирован антирекорд по банкротствам компаний. Показатели худшие за почти 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия установила рекорд по банкротствам компаний-1

В первом полугодии в ФРГ зарегистрировано около 11 тысяч разорившихся фирм. Это затронуло более 130 тысяч работников. По сравнению с таким же периодом в прошлом году показатель вырос почти на 30 %. По мнению экспертов, основными причинами финансовых проблем немецких предприятий стали последствия рецессии, экономический кризис и незначительные темпы развития.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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