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Германия планирует готовиться к войне с Россией

11 августа 2024 13:42
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В Германии заявили о необходимости готовиться к открытому военному конфликту с Россией, который якобы может произойти в ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия планирует готовиться к войне с Россией-1

СМИ распространяют слова командующего Вооруженными силами ФРГ. По его словам, Москва обернет в хаос Европу. Союзников по НАТО немецкий офицер призвал всерьез задуматься о переводе экономик на военные рельсы для решительного отпора выдуманной агрессии с востока. При этом постоянное увеличение военного присутствия на восточных рубежах альянса только создает эскалацию в регионе, но никак не обеспечивают безопасность.

# Международная политика # Новости Германии

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