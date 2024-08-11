Германия планирует готовиться к войне с Россией

В Германии заявили о необходимости готовиться к открытому военному конфликту с Россией, который якобы может произойти в ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ распространяют слова командующего Вооруженными силами ФРГ. По его словам, Москва обернет в хаос Европу. Союзников по НАТО немецкий офицер призвал всерьез задуматься о переводе экономик на военные рельсы для решительного отпора выдуманной агрессии с востока. При этом постоянное увеличение военного присутствия на восточных рубежах альянса только создает эскалацию в регионе, но никак не обеспечивают безопасность.