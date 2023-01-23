Германия отправила в Польшу ЗРК «Патриот»

Германия отправила в Польшу зенитно-ракетные комплексы «Патриот». В страну уже прибыли несколько сотен военных бундесвера, которые будут их обслуживать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Польши подписал документ, разрешающий размещение на своей территории систем противоракетной обороны и иностранных военнослужащих. По решению Министерства обороны, зенитная батарея будет размещена в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ранее стало известно, что в Польшу планируется перебросить из Германии минимум 12 пусковых установок.

Йорг Сиверс, полковник, командир батареи ПВО:

Теперь у нас будет второй район дислокации в Польше, в дополнение к Словакии. Пока мы там будем находиться шесть месяцев, а дальше мы посмотрим, как будут развиваться события. Системы будут развернуты для поддержки наших польских союзников.

Ранее в Германии заявили, что не будут возражать против поставок Варшавой немецких танков Украине. Президент Польши Анджей Дуда пообещал передать их Киеву уже в этом месяце.