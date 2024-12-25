Германия, Эстония и Австрия вошли в антирейтинг сверхнизкой рождаемости

Выход из демографического кризиса – такая задача стоит перед Европой не только на 2025 год, но и на целое десятилетие. Еще три страны ЕС вошли в антирейтинг сверхнизкой рождаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Германия, Эстония и Австрия.