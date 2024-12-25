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Германия, Эстония и Австрия вошли в антирейтинг сверхнизкой рождаемости

25 декабря 2024 13:41
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Выход из демографического кризиса – такая задача стоит перед Европой не только на 2025 год, но и на целое десятилетие. Еще три страны ЕС вошли в антирейтинг сверхнизкой рождаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Германия, Эстония и Австрия.

Германия, Эстония и Австрия вошли в антирейтинг сверхнизкой рождаемости-2

Проблемы в этих государствах усугубляются. Это подтверждают данные Евростата. Впрочем, беда общая для всей Европы. Согласно размещенному на официальном сайте организации докладу, последние годы в странах – членах Евросоюза впервые с начала 1960-х насчитали менее 4 миллионов новорожденных. За 15 лет рождаемость на континенте упала на 17 %. Низкие показатели означают сокращение населения трудоспособного возраста с последующими сложностями в экономике государств.

# Международная политика # Дети

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