Германия, Эстония и Австрия вошли в антирейтинг сверхнизкой рождаемости

Выход из демографического кризиса – такая задача стоит перед Европой не только на 2025 год, но и на целое десятилетие. Еще три страны ЕС вошли в антирейтинг сверхнизкой рождаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Германия, Эстония и Австрия.
Проблемы в этих государствах усугубляются. Это подтверждают данные Евростата. Впрочем, беда общая для всей Европы. Согласно размещенному на официальном сайте организации докладу, последние годы в странах – членах Евросоюза впервые с начала 1960-х насчитали менее 4 миллионов новорожденных. За 15 лет рождаемость на континенте упала на 17 %. Низкие показатели означают сокращение населения трудоспособного возраста с последующими сложностями в экономике государств.