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Французы собираются устроить самую массовую забастовку в истории страны из-за пенсионной реформы

17 февраля 2023 09:20
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Французы снова выступают против пенсионной реформы. Накануне в стране прошел пятый раунд протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы собираются устроить самую массовую забастовку в истории страны из-за пенсионной реформы-1

Демонстрации охватили не только столичные улицы, массовые акции прошли по всей Пятой республике, в частности, в таких крупных городах, как Лион и Марсель. Активисты продолжают бороться за то, чтобы власти не повышали пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Однако пока правительство не намерено отказываться от своих планов. Впрочем, как и протестующие. Французы пригрозили «остановить страну» 7 марта, устроив самую массовую забастовку в современной Франции.

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# Забастовка # Новости Франции # Фотофакт

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