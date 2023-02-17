Французы собираются устроить самую массовую забастовку в истории страны из-за пенсионной реформы

Французы снова выступают против пенсионной реформы. Накануне в стране прошел пятый раунд протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрации охватили не только столичные улицы, массовые акции прошли по всей Пятой республике, в частности, в таких крупных городах, как Лион и Марсель. Активисты продолжают бороться за то, чтобы власти не повышали пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Однако пока правительство не намерено отказываться от своих планов. Впрочем, как и протестующие. Французы пригрозили «остановить страну» 7 марта, устроив самую массовую забастовку в современной Франции.