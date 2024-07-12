Французские власти выселили более 5 тысяч бездомных беженцев из Парижа

В преддверии открытия парижской Олимпиады французские власти идут на любые меры, лишь бы скрыть собственный провал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из столицы выселены около 5 тысяч бездомных мигрантов. Об этом сообщают местные информагентства.

Чиновники же уверяют, что их переезд не связан с летними Играми, а проводится в рамках добровольной социальной программы по переселению. Теперь на их месте будут жить новоприбывшие атлеты. Олимпийская деревня в Париже была создана в одном из беднейших пригородов, где тысячи людей живут в уличных лагерях или заброшенных зданиях. Напомним, Олимпиада начнется 26 июля и продлится до 11 августа. Ожидается, что во время Игр будут организованы крупнейшие забастовки практически во всех парижских компаниях. В частности, транспортники планируют бастовать на протяжении всего мероприятия.