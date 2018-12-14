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Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка

14 декабря 2018 07:44
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Новости Франции. Правоохранители ликвидировали Страсбургского стрелка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка -1

Выйти на след подозреваемого помогла местная жительница. На улице к ней подошел подозрительный мужчина, который был ранен. По внешним описаниям он был похож на стрелка.

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При попытке задержания мужчина оказал сопротивление и был убит.

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Напомним, теракт у рождественской ярмарки в Страсбурге произошел 11 декабря. В результате атаки погибли 2 человека. Более 10 были ранены.

Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка -4

# Стрельба # Фотофакт

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