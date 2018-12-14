Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка

Новости Франции. Правоохранители ликвидировали Страсбургского стрелка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выйти на след подозреваемого помогла местная жительница. На улице к ней подошел подозрительный мужчина, который был ранен. По внешним описаниям он был похож на стрелка.

Страсбургский стрелок хотел отомстить за своих собратьев, убитых в Сирии

При попытке задержания мужчина оказал сопротивление и был убит.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Напомним, теракт у рождественской ярмарки в Страсбурге произошел 11 декабря. В результате атаки погибли 2 человека. Более 10 были ранены.