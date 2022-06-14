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Франция переходит на военную экономику. Годовой военный бюджет планируют увеличить до 50 млрд евро

14 июня 2022 09:25
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Новости Франции. Франция переходит на военную экономику. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Франция переходит на военную экономику. Годовой военный бюджет планируют увеличить до 50 млрд евро-1

Он отметил, что уже поручил министру обороны и начальнику штаба Вооруженных сил пересмотреть закон о военном программировании в свете происходящих геополитических событий. Данный документ необходим для многолетнего планирования расходов на военные нужды. Кроме того, Макрон заявил, что национальным промышленным компаниям следует активизировать производство вооружений в интересах их страны. Стоит отметить, что сейчас военный годовой бюджет Франции составляет примерно 40 миллиардов евро. А к 2025-му его увеличат до 50.  

# Вооруженные силы # Эммануэль Макрон # Себастьян Лекорню # Тьерри Буркхард # Фотофакт

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