Франция переходит на военную экономику. Годовой военный бюджет планируют увеличить до 50 млрд евро

Новости Франции. Франция переходит на военную экономику. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что уже поручил министру обороны и начальнику штаба Вооруженных сил пересмотреть закон о военном программировании в свете происходящих геополитических событий. Данный документ необходим для многолетнего планирования расходов на военные нужды. Кроме того, Макрон заявил, что национальным промышленным компаниям следует активизировать производство вооружений в интересах их страны. Стоит отметить, что сейчас военный годовой бюджет Франции составляет примерно 40 миллиардов евро. А к 2025-му его увеличат до 50.