Новости Грузии. Фермеры Грузии подсчитывают убытки от непогоды. Сильный ветер и град уничтожили виноградники страны. Для Кахетии это главная сельхозкультура и важный источник дохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому для жителей региона произошедшее сравнимо с настоящей природной катастрофой. Старожилы говорят, что такого града еще не видели. За сентябрь он обрушивался на плантации несколько раз. В результате без урожая остались некоторые села. Впрочем, пострадал от непогоды не только виноград. Поломаны также фруктовые деревья и однолетние культуры.