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Евросоюз спешно закупается российской нефтью перед грядущим потолком цен

08 ноября 2022 10:19
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В ЕС боятся остаться без российской нефти. В преддверии частичного эмбарго на ее экспорт отгрузки черного золота достигли пятимесячного максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евросоюз спешно закупается российской нефтью перед грядущим потолком цен-1

Объем морских перевозок превысил 3,5 миллиона баррелей в день. Напомним, 5 декабря вступают в силу ограничения на перевозки нефти из России морем по цене выше установленного потолка. Это коснется сырья в чистом виде и смесей. Если в партии будет и российская, и нероссийская нефть, то она полностью попадет под запрет.  

# Добыча нефти # Фотофакт

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