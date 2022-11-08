Евросоюз спешно закупается российской нефтью перед грядущим потолком цен

В ЕС боятся остаться без российской нефти. В преддверии частичного эмбарго на ее экспорт отгрузки черного золота достигли пятимесячного максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем морских перевозок превысил 3,5 миллиона баррелей в день. Напомним, 5 декабря вступают в силу ограничения на перевозки нефти из России морем по цене выше установленного потолка. Это коснется сырья в чистом виде и смесей. Если в партии будет и российская, и нероссийская нефть, то она полностью попадет под запрет.