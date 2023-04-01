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Евродепутаты от Франции обвинили полицейских в насилии и беспорядочных репрессиях

01 апреля 2023 14:57
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Группа евродепутатов от Франции обвинила полицейских в жестокости по отношению к протестующим против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евродепутаты от Франции обвинили полицейских в насилии и беспорядочных репрессиях-1

В своем обращении к Еврокомиссии депутаты призвали ЕС обратить внимание на преступления стражей порядка, которые, не стесняясь в способах, дают отпор демонстрантам. При этом правительство, как считают авторы письма, одобряет «насильственные и беспорядочные полицейские репрессии». По всей Франции фиксируют случаи необоснованной жестокости со стороны полицейских, которые избивают и обстреливают резиновыми пулями участников акций протеста. Депутаты поинтересовались тем, обеспокоены ли в Еврокомиссии происходящими событиями и считают ли необходимым возбуждать дела о нарушении прав человека из-за перечисленных инцидентов.

Евродепутаты от Франции обвинили полицейских в насилии и беспорядочных репрессиях-4

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# Насилие # Фотофакт

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